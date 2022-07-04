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لبنان

للمتوجهين إلى بيروت من الجنوب.. إليكم هذا الخبر

Lebanon 24
04-07-2022 | 01:12
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أفادت "غرفة التحكّم المروري" عن وقوع تصادم بين مركبتين قبل نفق المطار باتجاه بيروت، الأمر الذي سبب ازدحاماً مرورياً.
وفي ظلّ ذلك، شهدت طريق الكوستابرافا باتجاه الأوزاعي أيضاً زحمة سيرٍ باتجاه بيروت.
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