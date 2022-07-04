للمتوجهين إلى بيروت من الجنوب.. إليكم هذا الخبر

أفادت "غرفة التحكّم المروري" عن وقوع تصادم بين مركبتين قبل نفق المطار باتجاه بيروت، الأمر الذي سبب ازدحاماً مرورياً.

وفي ظلّ ذلك، شهدت طريق الكوستابرافا باتجاه الأوزاعي أيضاً زحمة سيرٍ باتجاه بيروت.