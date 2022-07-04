رسائل "غير عادية" من جنبلاط

كانت لافتة زيارة رئيس الحزب "التقدمي الإشتراكي" وليد جنبلاط، أمس، إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة، حيثُ عقد اجتماعٌ استمرّ قرابة السّاعة.

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خرج جنبلاط بتصريحٍ أطلق منه 4 رسائل أساسية: أول رسالة وهي "الإيجابية" التي يراها من خلال الاجتماع الأخير لوزراء الخارجية العرب في بيروت، حيثُ اعتبر أن هذا الأمر ساهم إلى حدّ ما في الخروج من "جو الطوق أو الحصار العربي".



في ما خص الرسالة الثانية، فقد تحدّث جنبلاط عن تمسكه بـ"اتفاق الإطار" الذي نادى به برّي بشأن الحدود البحرية، في حين أن الرسالة الثالثة كانت في "عدم انتقاد حزب الله" بشكل مباشر على إطلاقه مُسيّرات فوق حقل كاريش المتنازع عليه بين لبنان وإسرائيل، يوم السبت الماضي.