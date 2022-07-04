سعر "صيرفة".. هل سيرتفع اليوم؟

توقعت مصادر مصرفية أن يشهد سعر منصة "صيرفة"، اليوم الإثنين، ارتفاعاً طفيفاً ليصبح بين 25400 و 25500 ليرة لبنانية، وذلك بعد ارتفاعٍ جديد طرأ على سعر الدولار في السوق الموازية خلال اليومين الماضيين.

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في غضون ذلك، تتحضر المصارف اليوم لاستقبال المواطنين وموظفي القطاع العام لقبضِ رواتبهم بناء على سعر المنصة، وقد اتخذت كافة الترتيبات الإدارية والمالية لهذا الأمر.