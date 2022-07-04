حلفاء سوريا يتواصلون معها

تقول مصادر مطلعة إن "عدداً من النواب المحسوبين على "فريق الثامن من آذار" يتواصلون بشكل مستمر مع بعض المسؤولين السوريين في اطار التنسيق السياسي مع دمشق في القضايا الاساسية".

أضافت المصادر أن "هؤلاء الحلفاء الذين اقتصر تنسيقهم خلال السنوات الماضية مع حزب الله، عادوا مجدداً للتنسيق مع دمشق بشكل تفصيلي، في مؤشر واضح لحضور سوري متجدد على الساحة اللبنانية".