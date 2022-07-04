قوى التغيير تسعى "لاستعادة المبادرة"

برز توجه جدي لدى "قوى التغيير" بالتواصل والتنسيق مع "النواب التغييريين" لاستعادة زمام المبادرة بعد ان شعروا انهم فقدوها بعد الانتخابات النيابية وفشلهم في اظهار قدرة على التأثير داخل المؤسسات الدستورية.

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ووفق بعض المصادر، "يسود رأي جديّ داخل أوساط قوى التغيير بضرورة العودة الى الضغط الشعبي بشكل أو بآخر والتعاطي مع الحضور داخل المؤسسات بوصفها عاملاً مساعداً، من دون اغفال الضغط الشعبي والحضور الميداني الذي يميز حركة هذه القوى".