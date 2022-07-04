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لبنان

نائب بيروتي على خط الوساطة.. هل يصبح لبيروت بلديتان؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
04-07-2022 | 02:45
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تشهد بلدية بيروت إختلافاً في وجهات النظر مع سلطة الوصاية، أي المحافظ، ويسعى أحد النواب البيارتة إلى القيام بمسعى لتقريب وجهات النظر، وسيكون هناك عدد من اللقاءات هذا الأسبوع  بين أعضاء من البلدية والمحافظ من أجل إعادة تقييم الوضعية الإنمائية المتوازنة للعاصمة.
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وقال مصدر حزبي إنّ عدداً من الأحزاب الممثلة داخل المجلس البلدي يسعى الى الدفع بإتجاه انشاء مجلس بلدي محلي لدائرة بيروت الأولى، وهذا ما أزعج عدداً من الفاعليات التقليدية في العاصمة.
المصدر: خاص "لبنان 24"

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