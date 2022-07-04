نائب بيروتي على خط الوساطة.. هل يصبح لبيروت بلديتان؟

تشهد بلدية بيروت إختلافاً في وجهات النظر مع سلطة الوصاية، أي المحافظ، ويسعى أحد النواب البيارتة إلى القيام بمسعى لتقريب وجهات النظر، وسيكون هناك عدد من اللقاءات هذا الأسبوع بين أعضاء من البلدية والمحافظ من أجل إعادة تقييم الوضعية الإنمائية المتوازنة للعاصمة.

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وقال مصدر حزبي إنّ عدداً من الأحزاب الممثلة داخل المجلس البلدي يسعى الى الدفع بإتجاه انشاء مجلس بلدي محلي لدائرة بيروت الأولى، وهذا ما أزعج عدداً من الفاعليات التقليدية في العاصمة.