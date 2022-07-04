Advertisement

لبنان

نائب "سكّر خطّو"!

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
04-07-2022 | 03:15
A-
A+
Doc-P-968207-637925209310490603.jpg
Doc-P-968207-637925209310490603.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
عمدَ أحد النواب "الجُدد" إلى "التغاضي" تماماً عن الإتصالات الواردة إليه عبر هاتفه، علماً أن هذا الأمر لم يكن قائماً أبداً خلال فترة ترشحه للإنتخابات النيابية الأخيرة.
فقبل الاستحقاق النيابي، أجرى النائب نفسه اتصالاتٍ بالكثير من الأشخاص والفاعليات لـ"استقطابهم" إليه في سبيل "الدردشة"، إلا أن هذا الأمر انقطعَ تماماً الآن. 
Advertisement
وعن هذا الأمر، قال أحد العارفين بأحوال هذا النائب: "ايه.. صار نائب وسكّر خطو.. خلص"، كما علّق آخر: "يمكن ما خلّوه".
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:27 | 2022-07-04
06:00 | 2022-07-04
05:00 | 2022-07-04
02:00 | 2022-07-04
06:50 | 2022-07-04
06:48 | 2022-07-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website