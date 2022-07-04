نائب "سكّر خطّو"!

عمدَ أحد النواب "الجُدد" إلى "التغاضي" تماماً عن الإتصالات الواردة إليه عبر هاتفه، علماً أن هذا الأمر لم يكن قائماً أبداً خلال فترة ترشحه للإنتخابات النيابية الأخيرة.

فقبل الاستحقاق النيابي، أجرى النائب نفسه اتصالاتٍ بالكثير من الأشخاص والفاعليات لـ"استقطابهم" إليه في سبيل "الدردشة"، إلا أن هذا الأمر انقطعَ تماماً الآن.

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وعن هذا الأمر، قال أحد العارفين بأحوال هذا النائب: "ايه.. صار نائب وسكّر خطو.. خلص"، كما علّق آخر: "يمكن ما خلّوه".