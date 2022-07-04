احتجاجات وطرقات مقطوعة في طرابلس..اليكم التفاصيل

احتجاجا على الاوضاع المعيشية والاقتصادية المترديه ،نفذ العسكريون المتقاعدون وعدد من المحتجين اعتصاماً وسط ساحة عبد الحميد كرامي في طرابلس وعمدوا الى قطع الطريق المؤدية الى الساحة جزئيا.



وتحدث باسم المعتصمين المتقاعد هيثم درغام حيث اكد على استمرار التحركات في كافة المناطق رفضا لما تقوم به الطبقه السياسية من تجويع المواطن.



Advertisement وتم قطع السير على طريق البحصاص باتجاه ساحة النور. كما أفادت غرفة التحكم المروري ان محتجين قطعوا السير على طريق الروكسي باتجاه ساحة النور طرابلس.وتم قطع السير على طريق البحصاص باتجاه ساحة النور.