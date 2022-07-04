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لبنان

احتجاجات وطرقات مقطوعة في طرابلس..اليكم التفاصيل

Lebanon 24
04-07-2022 | 01:28
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احتجاجا على الاوضاع المعيشية والاقتصادية المترديه ،نفذ العسكريون المتقاعدون  وعدد من المحتجين اعتصاماً وسط ساحة عبد الحميد كرامي في طرابلس وعمدوا الى قطع الطريق المؤدية الى الساحة جزئيا.

وتحدث باسم المعتصمين المتقاعد هيثم درغام حيث اكد على استمرار التحركات في كافة المناطق رفضا لما تقوم به الطبقه السياسية من تجويع المواطن.
كما أفادت غرفة التحكم المروري ان محتجين قطعوا السير على طريق الروكسي باتجاه ساحة النور طرابلس.
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وتم قطع السير على طريق البحصاص باتجاه ساحة النور.
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