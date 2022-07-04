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لبنان

جبيل والبترون تتنافسان "كهربائياً".. وهذه هي التفاصيل

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
04-07-2022 | 03:45
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تشهد المدن الساحلية اللبنانية منافسة حامية لجذب السياح، وتحتدم بشكلٍ علني بين جبيل والبترون.
 
وفي المعلومات، فإن نواب هذه المدن دخلوا حلبة المنافسة لناحية دعم المؤسسات السياحية، وتأمين ساعات أكبر من التغذية الكهربائية. ففي حين أن نائباً بترونياً له "مَونة" على مؤسسة كهرباء لبنان وأصحاب المولدات، نجح نائبٌ جبيلي بالتعاون مع كهرباء جبيل بإبقاء التغذية 22 ساعة على 24 ساعة من أجل أن يُمضي زبائن المطاعم وزوار المدينة سهرتهم دون أي إنزعاج.
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وأشار مصدرٌ سياحي إلى أن هؤلاء النواب يسعون مع لجان التجار والمطاعم الى الحد من تفلت الأسعار لتكون مدنهم قابلة لتدفق السياح والمغتربين.
 
 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

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