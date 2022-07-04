واقع مقلق في المدارس.. ماذا يحصل؟

مع قرب نهاية الموسم الدراسي، تتلقى إداراتٌ عدداً كبيراً من المدارس الخاصة استقالات "بالجملة" من قبل مدرّسيها، ما يعرض المواسم الدراسية المقبلة إلى "خطر" حقيقي.

وفي حين أن بعض المدرسين أخذ قراره النهائي بالاستقالة من التدريس، ينتظر آخرون بداية الفصول الدراسية المقبلة لعل وضعهم يتحسن في ظل وعد المدارس لهم بزيادة رواتبهم.