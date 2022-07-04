Advertisement

لبنان

واقع مقلق في المدارس.. ماذا يحصل؟

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
04-07-2022 | 04:15
A-
A+
Doc-P-968211-637925214383118389.jpg
Doc-P-968211-637925214383118389.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مع قرب نهاية الموسم الدراسي، تتلقى إداراتٌ عدداً كبيراً من المدارس الخاصة استقالات "بالجملة" من قبل مدرّسيها، ما يعرض المواسم الدراسية المقبلة إلى "خطر" حقيقي.
وفي حين أن بعض المدرسين أخذ قراره النهائي بالاستقالة من التدريس، ينتظر آخرون بداية الفصول الدراسية المقبلة لعل وضعهم يتحسن في ظل وعد المدارس لهم بزيادة رواتبهم.
Advertisement
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:27 | 2022-07-04
06:00 | 2022-07-04
05:00 | 2022-07-04
02:00 | 2022-07-04
06:50 | 2022-07-04
06:48 | 2022-07-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website