29
o
بيروت
29
o
طرابلس
27
o
صور
29
o
جبيل
29
o
صيدا
29
o
جونية
30
o
النبطية
25
o
زحلة
34
o
بعلبك
26
o
بشري
30
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
عادات قديمة عليكم أن تنسوها
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
04-07-2022
|
04:45
A-
A+
photos
0
A+
A-
بعد مضاعفة فواتير الاتصالات والانترنت حتى 5 مرات، لم يعد في إمكان اللبناني الإستمرار في عاداته القديمة. فلا دردشات ولا ارسال فيديوهات وتطبيقات، ولا مشاركة بالغروبات، ولا مطولات، ولا "صبحيات" على فنجان قهوة من بعيد لبعيد.
Advertisement
فأمام هذا الواقع الجديد أصبح لزامًا على اللبنانيين إختصار المكالمات عبر "الواتس آب"، وبالأخص عبر خاصية الفيديو، على الضروري فقط، إذ أن "زمن طقّ الحنك" قد ولّى إلى غير رجعة.
المصدر:
خاص "لبنان 24"
لبنان
خاص
رادار لبنان24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
لتشريج 10 دولارات على هواتفكم.. إليكم السعر الجديد
Lebanon 24
لتشريج 10 دولارات على هواتفكم.. إليكم السعر الجديد
14:34 | 2022-07-03
03/07/2022 02:34:50
Lebanon 24
Lebanon 24
خبرٌ مهم عن بطاقة التشريج 4.5 دولار من "ألفا".. هذا ما يجب معرفته
Lebanon 24
خبرٌ مهم عن بطاقة التشريج 4.5 دولار من "ألفا".. هذا ما يجب معرفته
12:33 | 2022-07-03
03/07/2022 12:33:02
Lebanon 24
Lebanon 24
ورقة الدولار الأميركي تسجل سابقة تاريخية.. اليكم التفاصيل
Lebanon 24
ورقة الدولار الأميركي تسجل سابقة تاريخية.. اليكم التفاصيل
12:00 | 2022-07-03
03/07/2022 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أسرار تُكشف عن "حادثة مُسيرات حزب الله".. مفاجأة عن صاروخ عمره 30 عاماً!
Lebanon 24
أسرار تُكشف عن "حادثة مُسيرات حزب الله".. مفاجأة عن صاروخ عمره 30 عاماً!
08:00 | 2022-07-03
03/07/2022 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
في لبنان.. هكذا تحصل على "دولارات فريش" بخطوة واحدة داخل منزلك!
Lebanon 24
في لبنان.. هكذا تحصل على "دولارات فريش" بخطوة واحدة داخل منزلك!
15:35 | 2022-07-03
03/07/2022 03:35:02
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
عن الكاتب
خاص "لبنان 24"
أيضاً في لبنان
06:27 | 2022-07-04
ميقاتي التقى بو حبيب... أي عمل خارج مسؤولية الدولة يعرض لبنان للخطر
06:00 | 2022-07-04
"الرسالة وصلت".. كيف تؤثر مسيّرات "حزب الله" على مفاوضات ترسيم الحدود؟
05:00 | 2022-07-04
حقائق عن ذهب لبنان: بيعه ممنوع فهل الحجز عليه متاح؟
02:00 | 2022-07-04
ميقاتي "المستعجل الوحيد".. ولماذا يُعرقل الآخرون؟
06:50 | 2022-07-04
سقط من الطابق الرابع وفارق الحياة (صورة)
06:48 | 2022-07-04
هذا ما كشفه وزير المهجرين عن عودة النازحين السوريين الى بلادهم
فيديو
إطلاق أول سيارة كهربائية في العالم تعمل لأشهر من دون الحاجة لشحنها! (فيديو)
Lebanon 24
إطلاق أول سيارة كهربائية في العالم تعمل لأشهر من دون الحاجة لشحنها! (فيديو)
05:00 | 2022-07-03
04/07/2022 14:33:38
Lebanon 24
Lebanon 24
"قاتل هواتف آيفون" الجديد يعمل بنظام أندرويد.. هذه مواصفاته
Lebanon 24
"قاتل هواتف آيفون" الجديد يعمل بنظام أندرويد.. هذه مواصفاته
02:00 | 2022-07-03
04/07/2022 14:33:38
Lebanon 24
Lebanon 24
مركبة كهربائية متطورة... تعرفوا إلى سيارة "MG" الجديدة! (فيديو)
Lebanon 24
مركبة كهربائية متطورة... تعرفوا إلى سيارة "MG" الجديدة! (فيديو)
02:00 | 2022-07-02
04/07/2022 14:33:38
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact