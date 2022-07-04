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لبنان

عادات قديمة عليكم أن تنسوها

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
04-07-2022 | 04:45
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بعد مضاعفة فواتير الاتصالات والانترنت حتى 5 مرات، لم يعد في إمكان اللبناني الإستمرار في عاداته القديمة. فلا دردشات ولا ارسال فيديوهات وتطبيقات، ولا مشاركة بالغروبات، ولا مطولات، ولا "صبحيات" على فنجان قهوة من بعيد لبعيد. 
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فأمام هذا الواقع الجديد أصبح لزامًا على اللبنانيين إختصار المكالمات عبر "الواتس آب"، وبالأخص عبر خاصية الفيديو، على الضروري فقط، إذ أن "زمن طقّ الحنك" قد ولّى إلى غير رجعة. 
المصدر: خاص "لبنان 24"

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