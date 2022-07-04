عادات قديمة عليكم أن تنسوها

بعد مضاعفة فواتير الاتصالات والانترنت حتى 5 مرات، لم يعد في إمكان اللبناني الإستمرار في عاداته القديمة. فلا دردشات ولا ارسال فيديوهات وتطبيقات، ولا مشاركة بالغروبات، ولا مطولات، ولا "صبحيات" على فنجان قهوة من بعيد لبعيد.

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فأمام هذا الواقع الجديد أصبح لزامًا على اللبنانيين إختصار المكالمات عبر "الواتس آب"، وبالأخص عبر خاصية الفيديو، على الضروري فقط، إذ أن "زمن طقّ الحنك" قد ولّى إلى غير رجعة.