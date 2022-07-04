ميقاتي "المستعجل الوحيد".. ولماذا يُعرقل الآخرون؟

يعرف الذين لم يتعلّموا من تجارب الماضي شيئًا أن ما قام به الرئيس المكّلف نجيب ميقاتي عندما سارع في تقديم التشكيلة الحكومية الممكنة لمثل هذا الظرف هو عين الصواب. ولكن عنجهيتهم حالت دون تمكّنهم من رؤية الحقائق كما هي.

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فعلى رغم تجاوب الرئيس نجيب ميقاتي مع رغبة رئيس الجمهورية في إدخال بعض التعديلات على مسودّة تشكيلته الحكومية، بحيث يطال التغيير إسمًا أو إسمين، إستمّر البعض في ممارسة سياسة "قول شيء وفعل عكسه"، من خلال تسريبات غير بريئة لن تسهّل عملية تأليف حكومة لن يتعدّى عمرها الثلاثة أشهر في أفضل الأحوال.

من خلال الدينامية التصاعدية التي تلت الإستشارات النيابية غير الملزمة يتبيّن للمراقب أن الرئيس ميقاتي هو الوحيد المستعجل على تأليف"حكومة الممكن"، أو "حكومة المهام الإستثنائية". أمّا الآخرون فلا يزالون يناورون وكأنهم في البدايات، أو كأن القديم باقٍ إلى ما لا نهاية. وهذا الأمر يتعارض بطبيعة الحال مع أبسط قواعد الطبيعة القائمة على التجدّد الدائم.