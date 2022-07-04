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لبنان

سقط من الطابق الرابع في مبنى قيد الانشاء.. وهذا هو وضعه الصحي

Lebanon 24
04-07-2022 | 02:18
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تعرض المدعو ع. ر.، وهو احد عمال البناء، لإصابات خطيرة بعد سقوطه من الطابق الرابع في مبنى قيد الانشاء، في منطقة ددة، وفق مندوبة "لبنان 24".
وقد تم نقله من قبل جهاز الطوارئ والاغاثة الى احد مستشفيات المنطقة.
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