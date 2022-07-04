سقط من الطابق الرابع في مبنى قيد الانشاء.. وهذا هو وضعه الصحي

تعرض المدعو ع. ر.، وهو احد عمال البناء، لإصابات خطيرة بعد سقوطه من الطابق الرابع في مبنى قيد الانشاء، في منطقة ددة، وفق مندوبة "لبنان 24".

وقد تم نقله من قبل جهاز الطوارئ والاغاثة الى احد مستشفيات المنطقة.