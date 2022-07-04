Advertisement

لبنان

متى يعود معمل دير عمار الى الخدمة؟

Lebanon 24
04-07-2022 | 02:29
A-
A+
Doc-P-968222-637925238913444626.jpg
Doc-P-968222-637925238913444626.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
اتصل النائب أحمد الخير بالمدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان كمال حايك للاطلاع منه على ما يثار في الإعلام من توقيف العمل في معمل دير عمار وانقطاع التيار الكهربائي إلى أجل غير مسمى

 وأوضح حايك أن "التغذية الكهربائية ستبقى على حالها في الشمال، على أن تُصدِرَ مؤسسة كهرباء لبنان بياناً يوم الإثنين ترد فيه على ما ورد في تقارير إعلامية".
Advertisement

وأكد أن "معمل دير عمار الكهربائي سيعود إلى العمل يوم الجمعة، أي قبل العيد بيوم واحد، وأن مؤسسة كهرباء لبنان تفعل ما بوسعها ضمن الإمكانيات المتاحة"، مطالباً المؤسسات الإعلامية توخي الدقة عند نقل الأخبار المتعلقة بالمؤسسة".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:27 | 2022-07-04
06:00 | 2022-07-04
05:00 | 2022-07-04
02:00 | 2022-07-04
06:50 | 2022-07-04
06:48 | 2022-07-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website