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لبنان

ما جديد البطاقة التمويلية؟

Lebanon 24
04-07-2022 | 02:51
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أكد وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال هيكتور حجار، أن "برنامج (أمان) هو للعائلات الأكثر أكثر فقراً في لبنان، وتستفيد منه 150 الف عائلة، وقد استفاد منه لغاية اليوم ما يقارب 61400 عائلة".
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وفي حديثٍ عبر إذاعة "النور"، لفت حجار إلى أنّ "برنامج البطاقة التمويلية هو للعائلات التي فقدت يسرها بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة"، مشيراً إلى أنّ "المشكلة هي أن التمويل لهذه البطاقة لم يتم تأمينه"، وأضاف: "القرض من قبل صندوق النقد مشروط بعدد من الشروط التي لم نستطع تطبيقها حتى الساعة".

وأكمل: "الزيارات من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية للعائلات التي قدمت طلباتها ما زالت مستمرة، واذا كانت هناك شكوى موضوعية من قبل المواطنين الاتصال على الرقم 1747 لتقديم الشكوى".

وتابع حجار: "الرقم 1747 مرتبط بسنترال الحمرا الذي يتم اطفاؤه أحيانا بسبب فقدان مادة المازوت ما قد يؤدي الى خروجه عن الخدمة في بعض الاوقات".

وختم: "نحن نشعر بمشكلة الناس ونطلب منهم التعاون معنا، وأنا منفتح على أيّ ملاحظة".
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