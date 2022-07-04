لحماية أملاكها العامة... خطوة حازمة في حاصبيا!

كُلف "نواطير حاصبيا"، التابعين لشرطة بلدية المنطقة، رسمياً العمل على حماية الأملاك على كامل خراج حاصبيا.

وتمنوا من الأهالي التعاون لتنفيذ عملهم على أكمل وجه من أجل المصلحة العامة.

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ودعوا للتواصل معهم عند ملاحظة أي أمر غريب في المنطقة.