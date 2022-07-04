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لبنان

لحماية أملاكها العامة... خطوة حازمة في حاصبيا!

Lebanon 24
04-07-2022 | 03:32
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كُلف "نواطير حاصبيا"، التابعين لشرطة بلدية المنطقة، رسمياً العمل على حماية الأملاك على كامل خراج حاصبيا.
 
وتمنوا من الأهالي التعاون لتنفيذ عملهم على أكمل وجه من أجل المصلحة العامة.
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ودعوا للتواصل معهم عند ملاحظة أي أمر غريب في المنطقة.
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