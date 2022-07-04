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لبنان

إعتصام لموظفي شركة التغذية والادوية في الشويفات لهذا السبب

Lebanon 24
04-07-2022 | 03:46
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نفذ موظفو شركة التغذية والادوية "اف دي سي" اعتصاماً في منطقة الشويفات بسبب عدم زيادة اجورهم، بالتزامن مع تردي الاوضاع الاقتصادية.
 
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شركة التغذية والادوية

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