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لبنان
بعد موجة الهجرة بالجسم الطبي.. بخاش: القطاع الطبي بحاجة الى دم جديد
Lebanon 24
04-07-2022
|
03:45
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استقبل نقيب الأطباء البروفسور يوسف بخاش وفدا من الطلاب المتدربين والاختصاصيين في كلية الطب في الجامعة اللبنانية، واستمع منهم الى المشاكل التي يعاني منها الطالب لاسيما أن معظمهم يتقاضى مبالغ بمتوسط لا تتعدى ال 3000000 ليرة لبنانية بالرغم من انهم انهوا سنواتهم الجامعية وباتوا بحكم الأطباء المتدربين.
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واوضح اعضاء الوفد، وفق بيان عن مكتب بخاش، ان "هناك نسبة لا بأس بها من هؤلاء الاطباء المتدربين هم من محافظات الجنوب والشمال والبقاع وعليهم التوجه الى العاصمة للعمل في المستشفيات الجامعية التابعة للكلية. وبالتالي فان ما يتقاضوه لقاء عملهم في المستشفيات لا يكفي كبدل انتقال او بدل سكن وهذا ما يدفع بالبعض منهم الى التوقف عن متابعة تدريبه الطبي والتحول الى مهن او اعمال اكثر انتاجية".
بدوره اكد بخاش تفهمه لاوضاعهم المأسوية واجرى اتصالا بعميد كلية الطب موضحا أن "القطاع الطبي بات بحاجة ماسة الى دم جديد بعد موجة الهجرة الموجعة التي ألمت بالجسم الطبي وتكاد ان تقضي على القطاع برمته في ظل النقص الحاد بالطاقم البشري الذي يضاف الى نقص المواد الطبية والادوية من جهة، والموارد البشرية من جهة ثانية".
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