Advertisement

لبنان

بعد موجة الهجرة بالجسم الطبي.. بخاش: القطاع الطبي بحاجة الى دم جديد

Lebanon 24
04-07-2022 | 03:45
A-
A+
Doc-P-968240-637925287823155882.jpg
Doc-P-968240-637925287823155882.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 استقبل نقيب الأطباء البروفسور يوسف بخاش وفدا من الطلاب المتدربين والاختصاصيين في كلية الطب في الجامعة اللبنانية، واستمع منهم الى المشاكل التي يعاني منها الطالب لاسيما أن معظمهم يتقاضى مبالغ بمتوسط لا تتعدى ال 3000000 ليرة لبنانية بالرغم من انهم انهوا سنواتهم الجامعية وباتوا بحكم الأطباء المتدربين. 
Advertisement

واوضح اعضاء الوفد، وفق بيان عن مكتب بخاش، ان "هناك نسبة لا بأس بها من هؤلاء الاطباء المتدربين هم من محافظات الجنوب والشمال والبقاع وعليهم التوجه الى العاصمة للعمل في المستشفيات الجامعية التابعة للكلية. وبالتالي فان ما يتقاضوه لقاء عملهم في المستشفيات لا يكفي كبدل انتقال او بدل سكن وهذا ما يدفع بالبعض منهم الى التوقف عن متابعة تدريبه الطبي والتحول الى مهن او اعمال اكثر انتاجية". 

بدوره اكد بخاش تفهمه لاوضاعهم المأسوية واجرى اتصالا بعميد كلية الطب موضحا أن "القطاع الطبي بات بحاجة ماسة الى دم جديد بعد موجة الهجرة الموجعة التي ألمت بالجسم الطبي وتكاد ان تقضي على القطاع برمته في ظل النقص الحاد بالطاقم البشري الذي يضاف الى نقص المواد الطبية والادوية من جهة، والموارد البشرية من جهة ثانية".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:27 | 2022-07-04
06:00 | 2022-07-04
05:00 | 2022-07-04
02:00 | 2022-07-04
06:50 | 2022-07-04
06:48 | 2022-07-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website