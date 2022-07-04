Advertisement

لبنان

الحوت: ملف التأليف عالق عند رئيس الجمهورية

Lebanon 24
04-07-2022 | 03:58
A-
A+
Doc-P-968242-637925293741427487.jpg
Doc-P-968242-637925293741427487.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
رأى النائب عماد الحوت في حديث  الى "إذاعة الفجر"  أنّ "موضوع تأليف الحكومة لا يزال عالقًا عند موقف رئيس الجمهورية، الذي يصرّ على تمثيل فريقه بالشكل الذي يراه مناسبا، وليس بالشكل التوافقي بينه وبين رئيس الحكومة من ناحية، أو بما يتناسب مع مصلحة المواطنين من ناحية ثانية".
Advertisement

وكشف أنّ" العقبة الرئيسية أمام تأليف الحكومة في الوقت الراهن هي وزارة الطاقة، والتي يصرّ عليها التيار الوطنيّ الحر، على الرغم منّ أنّها شهدت سبعة عشر عامًا من الفشل المستمرّ في عهدة هذا الفريق، بالإضافة إلى وزارة الداخلية حيث يتمّ الحديث عن مساعٍ لتوزير النّائب جبران باسيل فيها".

وعن الدعوة لتأليف حكومة من 30 وزيرًا، لفت إلى أنّ "لبنان يمرّ بأزمة اقتصادية، الأصل فيها أن يصار إلى تأليف حكومة مصغّرة من 18 وزيرًا، حيث يمكن دمج بعض الوزارات بسهولة، فضلًا عن إمكانية إلغاء بعض الوزارات".

واعتبر أنّ "هذه الدعوة تؤكّد مرة أخرى منطق المحاصصة والتعطيل الذي يتّبعه فريق رئيس الجمهورية" ، مشيرا الى أنّ" الداعين لتشكيل حكومة كهذه يريدون زيادة الفرقة والاختلاف بين أعضاء الحكومة، فلا تجتمع على رأي ولا تتخذ قرارًا، إذا أدارت البلاد في غياب رئيس جديد للجمهورية".

وأكّد أنّ "الحكومة المطلوبة للمرحلة الحالية هي حكومة اختصاصيين مصغّرة، لأننا أمام أزمة اقتصادية خانقة، وبحاجة لخبراء ماليين لإنجاز خطة التعافي التي تقوم لجنة المال والموازنة بمناقشتها، كما استكمال التفاوض مع صندوق النقد".

ولفت الى ان" البلاد بحاجة أيضًا إلى حكومة من مختصّين في شتى المجالات لحلّ المشاكل كافة، من الأدوية إلى الرغيف، مرورا بأزمات الكهرباء والمياه وسائر الأزمات المعيشية".


تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:27 | 2022-07-04
06:00 | 2022-07-04
05:00 | 2022-07-04
02:00 | 2022-07-04
06:50 | 2022-07-04
06:48 | 2022-07-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website