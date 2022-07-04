احذروا الدواء من تركيا!

مع انقطاع عدد كبير من الأدوية في لبنان، يعمد بعض المرضى إلى استقدام أدويتهم من تركيا، فكل لبناني يُسافر إلى تركيا تكون بحوزته لائحة طويلة من الأدوية التي يتم طلبها منه من الأصدقاء والأهل.

ومن المعروف انه يمكن شراء الأدوية في تركيا من دون وصفة طبية، ولكن برزت أخيرا مشكلة خطيرة وهي ان بعض هذه الأدوية قد يكون مزورا وغير مطابق للمواصفات ويؤذي المريض الذي يدفع ثمنه بالدولار.

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وشدد مصدر طبي على "ضرورة الحذر من هذه المسألة التي قد تؤدي إلى حصول وفاة، وعلى ضرورة التأكد من وجود barcode على علبة الدواء من الشركة الأصلية المصنعة، أو استقدام الدواء من أوروبا أو أميركا".