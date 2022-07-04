Advertisement

لبنان

احذروا الدواء من تركيا!

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
04-07-2022 | 05:15
A-
A+
Doc-P-968251-637925311799329035.jpg
Doc-P-968251-637925311799329035.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مع انقطاع عدد كبير من الأدوية في لبنان، يعمد بعض المرضى إلى استقدام أدويتهم من تركيا، فكل لبناني يُسافر إلى تركيا تكون بحوزته لائحة طويلة من الأدوية التي يتم طلبها منه من الأصدقاء والأهل. 
ومن المعروف انه يمكن شراء الأدوية في تركيا من دون وصفة طبية، ولكن برزت أخيرا مشكلة خطيرة وهي ان بعض هذه الأدوية قد يكون مزورا وغير مطابق للمواصفات ويؤذي المريض الذي يدفع ثمنه بالدولار. 
Advertisement
وشدد مصدر طبي على "ضرورة الحذر من هذه المسألة التي قد تؤدي إلى حصول وفاة، وعلى ضرورة التأكد من وجود barcode على علبة الدواء من الشركة الأصلية المصنعة، أو استقدام الدواء من أوروبا أو أميركا".
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:27 | 2022-07-04
06:00 | 2022-07-04
05:00 | 2022-07-04
02:00 | 2022-07-04
06:50 | 2022-07-04
06:48 | 2022-07-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website