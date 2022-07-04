اعتراف اسرائيلي خطير بعد حادثة المسيّرات... ماذا حصل فوق "كاريش"؟

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الاثنين، أن سلاح الجو الاسرائيلي واجه صعوبة في إسقاط مسيّرات حزب الله فوق منصة كاريش وأخطأ هدفه بأحد الصواريخ، بحسب ما نقلت قناة الميادين.ومساء السبت، حلقت 3 مسيرات أرسلها حزب الله فوق حقل كاريش المتنازع عليه بين لبنان واسرائيل.وتمكّن سلاح الجو الاسرائيلي من اسقاط المسيرات الثلاثة، فيما أعلن حزب الله أن المهمة كانت استطلاعية.

كما ذكر تقرير لهيئة البث الإسرائيلية العامة كان 11، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يحقق في مصدر الطائرات المسيّرة التي أسقطها بعد ظهر السبت الماضي خلال محاولتها استهداف منصة استخراج الغاز في "حقل كاريش" المتواجد في المياه الاقتصادية المتنازع عليها بين إسرائيل ولبنان بحسب قناة العربية .وقال التقرير إن المنظومة الأمنية في إسرائيل تحقق في أصول هذه المسيّرات وما إذا كان "حزب الله" حصل عليها من إيران، مما قد يؤشر إلى القدرات المستقبلية للحزب في هذا المضمار.ومع أن المسيّرات الثلاث لم تكن مسلحة، إلا أن المنظومة الأمنية الإسرائيلية تخشى أن تكون هذه المحاولة هدفت إلى فحص جاهزية ويقظة منظومة سلاح الجو الإسرائيلي، استعدادا لمحاولة ضرب منصة الغاز المذكورة في مرات قادمة بشكل فعلي.ونقل التقرير عن عميد في سلاح البحرية الإسرائيلية، قائد السفينة الحربية التي أطلقت صاروخ براك 1 لاعتراض إحدى المسيّرات قوله: "كنا في عرض البحر واختارت قيادة الجيش إسقاط المسيّرة التي أطلقها (حزب الله) في ذانِك الموقع والنقطة، وقد قمنا بإطلاق صاروخ براك 1 من سفينة حربية لأول مرة وكان ذلك مصدر فخر لنا".