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لبنان

بعكس التوقعات.. هذه المهنة زاد الطلب عليها

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
04-07-2022 | 05:45
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لطالما كثُرت في لبنان الرحلات الداخلية، فنشأت عبر السنوات شركات عدة للنقل البري بالباصات والفانات.
لكن بعد الأزمة الاقتصادية وارتفاع سعر البنزين، خيّل للبعض ان هذه المهنة تراجع الطلب عليها بسبب ارتفاع الاسعار. الا ان أحد العاملين في شركة نقل كبيرة، أكد أن الواقع معاكس. 
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وشرح أن نسبة الطلبات على النقليات خاصة للفانات، زادت، لكن الأرباح إنخفضت، مفسّرا ذلك بالقول: "بدل أن تذهب مجموعة من الأصدقاء في رحلة بعيدة كلّ بسيارته، باتوا يختارون اليوم الذهاب في باص صغير، وهنا ستكون كلفة البنزين والنقل أقل عليهم، كما أنهم سيرتاحون من همّ القيادة".
المصدر: خاص "لبنان 24"

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