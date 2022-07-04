لقاء بين بقرادونيان وكوبيش.. وهذا ما تم بحثه!

استقبل الأمين العام لحزب الطاشناق ورئيس كتلة نواب الأرمن النائب هاغوب بقرادونيان، المنسق الخاص السابق للأمم المتّحدة في لبنان يان كوبيش، حيث ناقش معه الأوضاع العامة والتطورات الإقليمية والمحلية وسبل الخروج من الأزمات.

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