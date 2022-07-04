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لبنان

جميل السيد يتوجه بالشكر الى ملحم خلف... ما هو السبب؟

Lebanon 24
04-07-2022 | 05:14
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غرّد الناب جميل السيد عبر حسابه الخاص على "تويتر":
 
في ٢٠٢٢/٦/٨ طلب النائب ملحم خلف رسمياً من مصرف لبنان معلومات عن الذهب،
في ٢٠/٦ أجابه رياض سلامة خطّياً أن الموجودات هي:9,222,437 أونصة!
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في ٢٠٢٠/٧/٢٠، صرّح نائب سلامة محمد بعاصيري:10,116,572 أونصة!
يعني نقصوا بسنتين 900,000 أونصة،
أي حوالي ١،٥ مليار $!
الذهب ملك الناس،
بدهم جواب..
 
 
وفي تغريدة ثانية، قال:
 
تابع:
مشكور زميلنا ملحم خلف أنه إستطاع خلال ١٤ يوماً أن يجبر مصرف لبنان على إجابته رسميّاً عن كمية الذهب،
ولكن،
على مدى سنتين في لجنة المال والموازنة برئاسة الزميل كنعان كان رياض سلامة يرفض تسليم اللجنة جردة بكمية الذهب بحجج مختلفة،
سؤال بسيط:
كيف إستطاع نائب حيث عجِزَتْ لجنة؟!
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