جميل السيد يتوجه بالشكر الى ملحم خلف... ما هو السبب؟

غرّد الناب جميل السيد عبر حسابه الخاص على "تويتر":



في ٢٠/٦ أجابه رياض سلامة خطّياً أن الموجودات هي:9,222,437 أونصة!

Advertisement في ٢٠٢٠/٧/٢٠، صرّح نائب سلامة محمد بعاصيري:10,116,572 أونصة!

يعني نقصوا بسنتين 900,000 أونصة،

أي حوالي ١،٥ مليار $!

الذهب ملك الناس،

بدهم جواب.. في ٢٠٢٢/٦/٨ طلب النائب ملحم خلف رسمياً من مصرف لبنان معلومات عن الذهب،في ٢٠/٦ أجابه رياض سلامة خطّياً أن الموجودات هي:9,222,437 أونصة!في ٢٠٢٠/٧/٢٠، صرّح نائب سلامة محمد بعاصيري:10,116,572 أونصة!يعني نقصوا بسنتين 900,000 أونصة،أي حوالي ١،٥ مليار $!الذهب ملك الناس،بدهم جواب..

وفي تغريدة ثانية، قال: