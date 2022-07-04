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لبنان

"عيب يا عمي عيب"... تغريدة جديدة للقاضية عون

Lebanon 24
04-07-2022 | 05:20
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غردت النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون على حسابها على "تويتر": "مش مهم قاضي ما يحضر على شغلو لمدة سنتين. مش مهم قاضي يرتشي ويعمل ثروة من القضاء. المهم هلق ملاحقة غادة عون لمخالفة موجب التحفظ.
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عيب عيب يا عمي. ايها القضاة الاوادم الشرفاء وهم كثر كيف بعدكن قابلين بهيك وضع".
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