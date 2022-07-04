"عيب يا عمي عيب"... تغريدة جديدة للقاضية عون

Advertisement

غردت النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون على حسابها على "تويتر": "مش مهم قاضي ما يحضر على شغلو لمدة سنتين. مش مهم قاضي يرتشي ويعمل ثروة من القضاء. المهم هلق ملاحقة غادة عون لمخالفة موجب التحفظ.عيب عيب يا عمي. ايها القضاة الاوادم الشرفاء وهم كثر كيف بعدكن قابلين بهيك وضع".