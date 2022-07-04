بوحبيب استقبل بعثة الاتحاد الاوروبي لمراقبة الانتخابات

استقبل وزير الخارجية والمغتربين الدكتور عبدالله بوحبيب بعثة الاتحاد الاوروبي لمراقبة الانتخابات بحضور سفير الاتحاد الاوروبي لدى لبنان رالف طراف.

وتسلم الوزير بوحبيب من البعثة التقرير النهائي للانتخابات البرلمانية التي حصلت في لبنان في السادس والثامن والخامس عشر من شهر أيار الماضي وأشاد الوفد بدور وزارة الخارجية لجهة تنظيمها لانتخابات المغتربين.

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