فيروز تطل من جديد عبر "فيسبوك"... ابتسامة وخجل وحب لا ينتهي (فيديو)

نشرت المخرجة ريما الرحباني مقطع فيديو عبر حسابها الخاص على "فيسبوك" ظهرت فيه السيدة فيروز في احدى الحفلات الخاصة في بعلبك الى جانب الراحل الياس الرحباني.

وأرفقت ريما الفيديو بالتعليق التالي:

"تحيّة من ريما عاصي رحباني وبكاميرا ريما عاصي رحباني الخاصّة 😎ومن سهرة خاصّة جداً جداً برعاية ريما عاصي رحباني 🥳الى الياس الرحباني 🌹 (عمّي) وجوزيف ناصيف 🌹 (الفنان الأصيل والصديق)كما وإنّو تحيّة منّي كمان وكمان! 😎الى الحبيبة نينا الرحباني 🌹 (مرَاتْ عمّي)والحبيب غسان الرحباني 🌹 (وِلْد عمّي)والى الأحبّاء بديعة الأعور، رشدي سماحة، ناديا سعادة ❤️وااااااااا ❤️ فوزي مطران الرحباني! ❤️إِءْ 😁السهرة بأوتيل القادري وهي سهرة الوداع نحنا والفرقةبعد حفلات بعلبك ١٩٩٨😁على الكاميرا سمير عبد المسيح 🌹هندسة الصوت خلال السهرة فدى زلوم 🌹أمَّا المونتاج فا ريما رحباني طبعاً 👻ليلّلي بيحب يتعلّم 🤏 كيف بتكون التحيّة و/أو التكريم للغائب وللحاضر ☺️إي هيك وفقط هيك بيكون و/أو بتكون 😎 يا يُمّمّمّا هيك! 🥳وهيك بتغنّي العَصفورة يا يُمّمّمّا هيك ☺️نحنا بعِلّيِي خَضرا عمِلنا سهرة 😍وعَ جنَاح النَسمة وعِطرا تشوَّقنَا لَيْك 🤗هيْك 😏 يابا هيْك 😒 يابا هيْك 😤يابا هيْك هيْك 😠هيْك 😡هالفيديو حاضر من السنة الماضية وقت كانوا عم ينزلوا بروفات بعلبكولسبب بجهلو ما حطّيتو وقتا!! 😳 يمكن ما كان وقتو!؟ 🤔 لست أدري 🥳"