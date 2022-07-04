Advertisement

لبنان

فيروز تطل من جديد عبر "فيسبوك"... ابتسامة وخجل وحب لا ينتهي (فيديو)

Lebanon 24
04-07-2022 | 05:52
A-
A+
Doc-P-968282-637925359771531492.jpg
Doc-P-968282-637925359771531492.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
نشرت المخرجة ريما الرحباني مقطع فيديو عبر حسابها الخاص على "فيسبوك" ظهرت فيه السيدة فيروز في احدى الحفلات الخاصة في بعلبك الى جانب الراحل الياس الرحباني.
 
وأرفقت ريما الفيديو بالتعليق التالي:
Advertisement
 
"تحيّة من ريما عاصي رحباني وبكاميرا ريما عاصي رحباني الخاصّة 😎 
ومن سهرة خاصّة جداً جداً برعاية ريما عاصي رحباني 🥳
الى الياس الرحباني 🌹 (عمّي) وجوزيف ناصيف 🌹 (الفنان الأصيل والصديق)
كما وإنّو تحيّة منّي كمان وكمان! 😎 
الى الحبيبة نينا الرحباني 🌹 (مرَاتْ عمّي) 
والحبيب غسان الرحباني 🌹 (وِلْد عمّي) 
والى الأحبّاء بديعة الأعور، رشدي سماحة، ناديا سعادة ❤️
وااااااااا ❤️ فوزي مطران الرحباني! ❤️
إِءْ 😁
السهرة بأوتيل القادري وهي سهرة الوداع نحنا والفرقة
بعد حفلات بعلبك ١٩٩٨😁
على الكاميرا سمير عبد المسيح 🌹
هندسة الصوت خلال السهرة فدى زلوم 🌹
أمَّا المونتاج فا ريما رحباني طبعاً 👻
ليلّلي بيحب يتعلّم 🤏 كيف بتكون التحيّة و/أو التكريم للغائب وللحاضر ☺️
إي هيك وفقط هيك بيكون و/أو بتكون 😎 يا يُمّمّمّا هيك! 🥳
وهيك بتغنّي العَصفورة يا يُمّمّمّا هيك ☺️
نحنا بعِلّيِي خَضرا عمِلنا سهرة 😍
وعَ جنَاح النَسمة وعِطرا تشوَّقنَا لَيْك 🤗
هيْك 😏 يابا هيْك 😒 يابا هيْك 😤
يابا هيْك هيْك 😠
هيْك 😡
هالفيديو حاضر من السنة الماضية وقت كانوا عم ينزلوا بروفات بعلبك 
ولسبب بجهلو ما حطّيتو وقتا!! 😳 يمكن ما كان وقتو!؟ 🤔 لست أدري 🥳"
 
https://www.facebook.com/100001231069524/videos/391166526439203/

لبنان

فنون ومشاهير

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:27 | 2022-07-04
06:00 | 2022-07-04
05:00 | 2022-07-04
02:00 | 2022-07-04
06:50 | 2022-07-04
06:48 | 2022-07-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website