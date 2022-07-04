اليكم عطلة الصحافة في عيد الاضحى المبارك

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اعلنت نقابة الصحافة اللبنانية في بيان، انه" بمناسبة عيد "الاضحى المبارك يتوقف العمل في الصحف يومين، وذلك عملا بقرار مجلسي نقابتي الصحافة والمحررين واتحادات نقابات عمال الطباعة وشركات توزيع المطبوعات ونقابة مخرجي الصحافة ومصممي الغرافيك .اعاده الله على اللبنانيين بحال افضل ".