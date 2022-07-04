سقط من الطابق الرابع وفارق الحياة (صورة)

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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن وفاة الشاب عمر الريس متأثراً بجروحه بعد تعرضه لحادثة سقوط من الطابق الرابع خلال عمله في احدى ورش المباني في منطقة دده - الكورة.