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لبنان

سقط من الطابق الرابع وفارق الحياة (صورة)

Lebanon 24
04-07-2022 | 06:50
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن وفاة الشاب عمر الريس متأثراً بجروحه بعد تعرضه لحادثة سقوط من الطابق الرابع خلال عمله في احدى ورش المباني في منطقة دده - الكورة.

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وفاة

شاب

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