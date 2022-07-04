وزير المال التقى كركي والاسمر ووعد بدفع مبلغ 400 مليار ليرة كسندات خزينة للضمان

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استقبل وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل، في حضور مدير المالية العامة بالوكالة جورج معراوي، المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي، ورئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الأسمر في زيارة لشكره على تحويل مبلغ 125 مليار ليرة لبنانية للصندوق صباح هذا اليوم،" سيُساعد في زيادة تعرفة غسيل الكلى التي سوف يُغطيها الضمان من الآن فصاعداً بنسبة 100%، ما يحول دون تكبيد المواطنين المضمونين أي تكاليف إضافية لدى خضوعهم لهذا العمل الطبي"، وفق ما اعلن مكتب وزير المالية الاعلامي.وقد وعد الوزير الخليل" بدرس إمكان دفع مبلغ 400 مليار ليرة لبنانية كسندات خزينة للضمان قبل نهاية هذا العام، وفور إنجاز الاستشارات اللازمة بخصوص هذا الموضوع من قبل ديوان المحاسبة".كما تطرق البحث إلى موضوع زيادة التعرفات في فرع ضمان المرض والأمومة ومدى إمكان مساعدة وزارة المالية في هذا الأمر على ضوء زيادة الحد الأدنى للأجور والمبالغ المُصرّح عنها للضمان، والتي قدرتها إدارة الضمان بحدود 750 مليار ليرة لبنانية لهذا الفرع.