Advertisement

لبنان

وزير المال التقى كركي والاسمر ووعد بدفع مبلغ 400 مليار ليرة كسندات خزينة للضمان

Lebanon 24
04-07-2022 | 07:35
A-
A+
Doc-P-968301-637925422151752998.jpg
Doc-P-968301-637925422151752998.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 استقبل وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل، في حضور مدير المالية العامة بالوكالة جورج معراوي، المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي، ورئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الأسمر في زيارة لشكره على تحويل مبلغ 125 مليار ليرة لبنانية للصندوق صباح هذا اليوم،" سيُساعد في زيادة تعرفة غسيل الكلى التي سوف يُغطيها الضمان من الآن فصاعداً بنسبة 100%، ما يحول دون تكبيد المواطنين المضمونين أي تكاليف إضافية لدى خضوعهم لهذا العمل الطبي"، وفق ما اعلن مكتب وزير المالية الاعلامي.
Advertisement


 وقد وعد الوزير الخليل" بدرس إمكان دفع مبلغ 400 مليار ليرة لبنانية كسندات خزينة للضمان قبل نهاية هذا العام، وفور إنجاز الاستشارات اللازمة بخصوص هذا الموضوع من قبل ديوان المحاسبة".

كما تطرق البحث إلى موضوع زيادة التعرفات في فرع ضمان المرض والأمومة ومدى إمكان مساعدة وزارة المالية في هذا الأمر على ضوء زيادة الحد الأدنى للأجور والمبالغ المُصرّح عنها للضمان، والتي قدرتها إدارة الضمان بحدود 750 مليار ليرة لبنانية لهذا الفرع.
المصدر: الوكالة الوطنية
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:26 | 2022-07-04
09:20 | 2022-07-04
05:00 | 2022-07-04
11:19 | 2022-07-04
11:13 | 2022-07-04
10:53 | 2022-07-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website