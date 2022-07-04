رواتب القطاع العام... خبر هام من وزير المالية

يهم المكتب الإعلامي لوزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل أن يؤكد بأنه تم اليوم تحويل الرواتب لموظفي القطاع العام والمتقاعدين والمساعدة الاجتماعية عن شهري آذار ونيسان.

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