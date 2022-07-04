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لبنان

رواتب القطاع العام... خبر هام من وزير المالية

Lebanon 24
04-07-2022 | 08:05
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يهم المكتب الإعلامي لوزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل أن يؤكد بأنه تم اليوم تحويل الرواتب لموظفي القطاع العام والمتقاعدين والمساعدة الاجتماعية عن شهري آذار ونيسان.
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