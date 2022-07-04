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لبنان

الجيش: إحباط عملية تهريب أشخاص في منطقة القلمون

Lebanon 24
04-07-2022 | 09:05
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 صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:

"تمكنت دورية من مديرية المخابرات من إحباط عملية تهريب أشخاص عبر البحر في منطقة القلمون- طرابلس بواسطة مركب يرسو داخل أحد المنتجعات السياحية في المنطقة المذكورة، وأوقفت 31 شخصاً بينهم نساء وأطفال كانوا على وشك المغادرة.
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كما ضبطت على متن المركب كمية من المازوت (134 غالون سعة 20 ليتر)، وزهاء 30 سترة، وغالونات مياه، وأغراض شخصية.

سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق وتتم المتابعة لتوقيف المتورطين بعملية التهريب".
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