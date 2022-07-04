بري استقبل فيروزنيا مودعا وتسلم تقرير البعثة الاوروبية حول الانتخابات النيابية وعرض مع زواره الاوضاع

Advertisement

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة سفير الجمهورية الاسلامية الإيرانية في لبنان الدكتور محمد جلال فيروزنيا في زيارة وداعية لمناسبة إنتهاء مهامه الديبلوماسية كسفير لبلاده في لبنان. وتم في خلال اللقاء عرض للأوضاع العامة في لبنان والمنطقة والعلاقات الثنائية بين البلدين.كما إستقبل بري رئيس بعثة الإتحاد الأوروبي لمراقبة الإنتخابات في لبنان جورج هولفيني ونائب رئيس البعثة ياريك دوماينسكي والوفد المرافق، في حضور سفير الإتحاد الأوروبي في لبنان رالف طراف.وسلم وفد البعثة الرئيس بري التقرير النهائي الذي وضعته البعثة حول الانتخابات النيابية 2022.واستقبل بري الوزير السابق فيصل كرامي وعرض معه الأوضاع العامة والمستجدات السياسية.