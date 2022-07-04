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لبنان

"القوات اللبنانية": "حزب الله" مصرّ على مصادرة القرار الاستراتيجي

Lebanon 24
04-07-2022 | 09:10
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صدر عن الدائرة الإعلامية في "القوات اللبنانية"، البيان الآتي:

تبيّن أنّه حتى الحكومات المحسوبة على "حزب الله" لم تعد قادرة على التستّر على أعماله وخلفيات هذه الأعمال، 
وتصريح وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بوحبيب عقب اجتماعه مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي واضح وجلي، حيث شدّد بأن "أي عمل خارج إطار مسؤولية الدولة والسياق الديبلوماسي الذي تجري المفاوضات في إطاره غير مقبول ويعرّضه لمخاطر هو في غنى عنها"، 
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ما يعني أنّه جاء مَن يحاول تعطيل هذه الاستراتيجية من خارج إطار الدولة كلّيًّا من خلال اعتماد اسراتيجيّة أخرى خاصة به ممكن أن تؤدّي، تبعًا للتصريح المذكور، إلى ما لا تحمد عقباه.

وعليه، مرة من جديد يتبيّن أنّ "حزب الله" مصرّ على مصادرة القرار الاستراتيجي والأمني والعسكري للدولة اللبنانية، ممّا يضرب صدقية هذه الدولة أكثر مما هي مضروبة، ويضرّ بمصالح الشعب اللبناني، وكل ذلك خدمة لمصالح أخرى واستراتيجيات أخرى لا علاقة للبنان ومصالح الشعب اللبناني بها.
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