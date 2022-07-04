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لبنان

حدث ستشهده الساحة اللبنانية... هذا ما يتم التحضير له

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
04-07-2022 | 09:20
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قبل شهر من الذكرى السنوية  الثانية لانفجار مرفأ بيروت، أفادت المعلومات ان التواصل بين أهالي الضحايا الدائم والمستمر اتخذ طابعا مكثفا، وان التنسيق بينهم قائم لتحديد وجهة التحرّك الذي سيدعون اليه في الرابع من آب.
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وفي هذا الاطار، قال أحد اهالي الضحايا لـ"لبنان 24" إن " حماسة الأهالي ومتابعتهم لقضية المرفأ لن تخف وتيرتها على رغم  الظروف الصعبة جدا وعلى رغم الجمود القاتل الحاصل في ملف التحقيق".

وأضاف "سنكون على الموعد في الرابع من آب مع كل اللبنانيين، لكن حتى الساعة لم نتفق على شكل التحرك الذي نريده جميعا، وبطبيعة الاحوال ستنتهي المشاروات في غضون أيام قليلة  وسنعلن نتائجها الى اللبنانيين حتى نجدد الصرخة والمطالبة معا بحق كل من استشهد في هذا اليوم البشع".

لبنان

خاص

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