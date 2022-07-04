فتى في الرابعة عشرة من عمره مستشارا معاونا لوزير الثقافة.. من هو جوي حداد؟ (صورة)

Advertisement

عين وزير الثقافة في حكومة تصريف الاعمال القاضي محمد وسام المرتضى، الطالب جوي بيار حداد ابن الرابعة عشرة مستشارا معاونا له لشؤون تحسين علاقة جيل الشباب باللغة العربية وتوطيدها والإهتمام بالنشاطات الثقافية التي تنظمها المدارس ومتابعتها اضافة إلى شؤون اخرى يكلفه بها الوزير.يشار الى أن الطالب جوي حداد من عائلة مدرسة "القلبين الاقدسين" في عين نجم، وطليع دورته في صف البريفيه ويمتاز بشخصية قوية وحضور اجتماعي مميز، وكان قد نال مؤخرا جائزة المرتبة الاولى في إلقاء الشعر العربي.