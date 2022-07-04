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لبنان

الحاج حسن عرض مع الحجار شؤون المزارعين الاكثر فقراً

Lebanon 24
04-07-2022 | 09:50
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زار وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور عباس الحاج حسن وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الاعمال هيكتور الحجار وكان عرض للملفات الوطنية الهامة وشؤون المزارعين الذين بات البعض منهم ضمن شريحة المواطنين الأكثر فقراً ، و تم التطرق أيضاً للملف الزراعي من شقه الأهم و الأساسي وهو الأمن الغذائي.
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وجال الحاج حسن في عدد من المدارس الفنية الزراعية للتأكد من حسن سير الامتحانات الرسمية للمدارس الزراعية التي تنظمها الوزارة ضمن المنهاج الموضوع من الاختصاصيين في الوزارة ، كما تفقد  سير الامتحانات في مدرسة الفنار الفنية الزراعية، وأشار خلال توجيهاته للطاقم الاكاديمي المشرف على الامتحانات الى "ضرورة دعم و تطوير عمل هذه المدارس المنتشرة في لبنان لانها تعتبر الركن الاساسي للارشاد الزراعي الذي يعمل على تعزيزه من خلال برامج متطورة  تأكيداً لاستدامة العمل ، و تحسين القطاع الزراعي في لبنان ".

 وأمل الحاج حسن "من الهيئات المانحة ان تساعد في المجال التعليمي الارشادي ضمن القطاع الزراعي"، معتبراً انه "المدماك الاساسي في اي نهضة زراعية سيشهدها الوطن".
المصدر: الوكالة الوطنية
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