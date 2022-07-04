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لبنان

الجيش: توقيف مواطن في الجديدة - المتن لحيازته مخدرات وترويجها

Lebanon 24
04-07-2022 | 10:38
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صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي: "بتاريخ 4/7/2022، أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة الجديدة - المتن، المواطن (ع.ا) لحيازته المخدرات وترويجها على متن دراجة نارية كان يقودها من دون أوراق قانونية.
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كما ضبطت داخل منزله كمية كبيرة من المخدرات عبارة عن 394 طبة من مادة الكوكايين وباز الكوكايين، 55 كيسا من حشيشة الكيف، 4 أكياس من الماريجوانا، 765 حبة كبتاغون، كيس كوكايين، حبوب مخدرة، إضافة إلى آلة حادة ومبلغ من المال.
 
سلمت المضبوطات، وبوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص.
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