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لبنان

بشرى سارّة للموظفين بشأن المساعدة الإجتماعية وبدل النقل.. هذا ما تقرّر

Lebanon 24
04-07-2022 | 10:53
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أعلن وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم عقب اجتماع وزاري - إداري في السراي الحكومي، اليوم الإثنين، أنه "تم رفع المساعدة الإجتماعية لموظفي القطاع العام إلى راتب كامل ابتداء من 1 تموز، شرط الحضور يومين إلى العمل".
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وأضاف: "كذلك، تقرّر رفع بدل النقل اليومي إلى 95 ألف ليرة مع دعوة الموظفين إلى وقف الإضراب واستئناف العمل".
 
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