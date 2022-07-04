من مصرف لبنان.. كم بلغ سعر دولار "صيرفة" اليوم؟

أعلن مصرف لبنان، في بيان، اليوم الإثنين، أن "حجم التداول على منصة صيرفة لهذا اليوم، بلغ 73 مليوناً و800 ألف دولار أميركي، بمعدل 25300 ليرة لبنانية للدولار الواحد، وفقاً لأسعار صرف العمليات التي نُفذت من قبل المصارف ومؤسسات الصرافة على المنصة".

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وأضاف البيان: "على المصارف ومؤسسات الصرافة الإستمرار بتسجيل كافة عمليات البيع والشراء على منصة صيرفة وفقاً للتعاميم الصادرة بهذا الخصوص".



