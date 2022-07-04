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لبنان

في النبطية.. حريقٌ هائل يضرب "كافيه" و "الدفاع المدني" يسيطر عليه

Lebanon 24
04-07-2022 | 12:29
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تمكّنت عناصر من الدفاع المدني اللبناني في النبطية، عصر اليوم الإثنين، من إخماد حريق هائل شبّ في "كافيه" عائدة لمواطن من آل عواضة.
 
ووفقاً لمندوبة "لبنان24" في الجنوب، فقد أفيد بأن سبب الحريق احتكاك كهرباء، واقتصرت الأضرار على الماديات. 
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لبنان

الدفاع المدني

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