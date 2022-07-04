27
o
بيروت
28
o
طرابلس
27
o
صور
27
o
جبيل
27
o
صيدا
27
o
جونية
30
o
النبطية
25
o
زحلة
26
o
بعلبك
24
o
بشري
27
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
في النبطية.. حريقٌ هائل يضرب "كافيه" و "الدفاع المدني" يسيطر عليه
Lebanon 24
04-07-2022
|
12:29
A-
A+
photos
0
A+
A-
تمكّنت عناصر من الدفاع المدني اللبناني في النبطية، عصر اليوم الإثنين، من إخماد حريق هائل شبّ في "كافيه" عائدة لمواطن من آل عواضة.
ووفقاً لمندوبة
"لبنان24"
في الجنوب، فقد أفيد بأن سبب الحريق احتكاك كهرباء، واقتصرت الأضرار على الماديات.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
لبنان 24: قطع طريق بطرماز - الضنية من قبل الدفاع المدني لاستكمال عملية اطفاء حريق غابة الصنوبر المعمرة
Lebanon 24
لبنان 24: قطع طريق بطرماز - الضنية من قبل الدفاع المدني لاستكمال عملية اطفاء حريق غابة الصنوبر المعمرة
04/07/2022 22:10:22
04/07/2022 22:10:22
Lebanon 24
Lebanon 24
حريقٌ هائل قرب أكبر حرج للصنوبر في لبنان.. والدفاع المدني يسارع لإخماده
Lebanon 24
حريقٌ هائل قرب أكبر حرج للصنوبر في لبنان.. والدفاع المدني يسارع لإخماده
04/07/2022 22:10:22
04/07/2022 22:10:22
Lebanon 24
Lebanon 24
خدمة هاتفيّة بارزة في لبنان أصبحت بـ24 سنتاً فقط.. ما هي؟
Lebanon 24
خدمة هاتفيّة بارزة في لبنان أصبحت بـ24 سنتاً فقط.. ما هي؟
04/07/2022 22:10:22
04/07/2022 22:10:22
Lebanon 24
Lebanon 24
معلوماتٌ عن الدواء في لبنان.. هذا ما على المواطنين معرفته بسرعة
Lebanon 24
معلوماتٌ عن الدواء في لبنان.. هذا ما على المواطنين معرفته بسرعة
04/07/2022 22:10:22
04/07/2022 22:10:22
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان
الدفاع المدني
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بيانٌ من "كهرباء لبنان" بشأن التغذية.. هذا ما أعلنته
Lebanon 24
بيانٌ من "كهرباء لبنان" بشأن التغذية.. هذا ما أعلنته
23:57 | 2022-07-03
03/07/2022 11:57:43
Lebanon 24
Lebanon 24
في لبنان.. هكذا تحصل على "دولارات فريش" بخطوة واحدة داخل منزلك!
Lebanon 24
في لبنان.. هكذا تحصل على "دولارات فريش" بخطوة واحدة داخل منزلك!
15:35 | 2022-07-03
03/07/2022 03:35:02
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر مُستجدات الطرقات المقطوعة في بيروت.. ما الجديد؟
Lebanon 24
آخر مُستجدات الطرقات المقطوعة في بيروت.. ما الجديد؟
11:13 | 2022-07-04
04/07/2022 11:13:09
Lebanon 24
Lebanon 24
عادات قديمة عليكم أن تنسوها
Lebanon 24
عادات قديمة عليكم أن تنسوها
04:45 | 2022-07-04
04/07/2022 04:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
حدث ستشهده الساحة اللبنانية... هذا ما يتم التحضير له
Lebanon 24
حدث ستشهده الساحة اللبنانية... هذا ما يتم التحضير له
09:20 | 2022-07-04
04/07/2022 09:20:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
11:13 | 2022-07-04
آخر مُستجدات الطرقات المقطوعة في بيروت.. ما الجديد؟
14:48 | 2022-07-04
إشتباكات مُسلّحة تهزّ أرجاء صيدا.. الوضع ينفجر في عين الحلوة!
14:27 | 2022-07-04
معلومة جديدة عن بطاقات التشريج.. كيف أصبح سعرها داخل المتاجر؟
13:53 | 2022-07-04
اتصالٌ عاجل من نقيب الصيادلة بوزير الداخلية.. ما السبّب؟
13:28 | 2022-07-04
خدمة هاتفيّة بارزة في لبنان أصبحت بـ24 سنتاً فقط.. ما هي؟
13:14 | 2022-07-04
مطلوب خطير بقبضة "المخابرات" في طرابلس.. تفاصيل تكشف جرائمه!
فيديو
إطلاق أول سيارة كهربائية في العالم تعمل لأشهر من دون الحاجة لشحنها! (فيديو)
Lebanon 24
إطلاق أول سيارة كهربائية في العالم تعمل لأشهر من دون الحاجة لشحنها! (فيديو)
05:00 | 2022-07-03
04/07/2022 22:10:22
Lebanon 24
Lebanon 24
"قاتل هواتف آيفون" الجديد يعمل بنظام أندرويد.. هذه مواصفاته
Lebanon 24
"قاتل هواتف آيفون" الجديد يعمل بنظام أندرويد.. هذه مواصفاته
02:00 | 2022-07-03
04/07/2022 22:10:22
Lebanon 24
Lebanon 24
مركبة كهربائية متطورة... تعرفوا إلى سيارة "MG" الجديدة! (فيديو)
Lebanon 24
مركبة كهربائية متطورة... تعرفوا إلى سيارة "MG" الجديدة! (فيديو)
02:00 | 2022-07-02
04/07/2022 22:10:22
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact