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لبنان

محاولة قتل في الجنوب.. شبانٌ يهاجمون شخصاً وسط الطريق!

Lebanon 24
04-07-2022 | 12:51
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تعرّض الشاب "ش.كرم" لمحاولة قتل وسلب على يد 3 أشخاص عند مثلث عِبّا - الزرارية، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان24" في الجنوب.

وفي التفاصيل، فإنّ كرم (41 عاماً من بلدة الحجة الجنوبية)، كان في جولة ضمن عمله كمندوب لإحدى الشركات في المنطقة عندما أوقفه شخص عند مثلث عِبّا - الزرارية طالباً مساعدته في تصليح سيارته المتوقفة الى جانب الطريق وهي من نوع مرسيدس شبح فضية اللون.
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وما أن توقف كرم جانباً حتى تعرض لهجوم عليه من 3 اشخاص كانوا يمسكون سكاكين بأيديهم. وعندها حصل عراك بينهم وبين كرم، فانهالوا عليه بالضرب قبل ان يتمكن من مقاومتهم وقدوم احد الرعاة لنجدته. وفي تلك الأثناء، هرب الاشخاص الثلاثة الذين كانوا يتحدثون بلهجة غير لبنانية.
ووفقاً للمعلومات، فقد أصيب كرم بجروح في وجهه وظهره، وتقدم ببلاغ ضد مجهولين بمحاولة سلبه وقتله لدى مخفر درك الدوير.
 
 
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