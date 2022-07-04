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لبنان

مطلوب خطير بقبضة "المخابرات" في طرابلس.. تفاصيل تكشف جرائمه!

Lebanon 24
04-07-2022 | 13:14
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نجحت مخابرات الجيش، بعد عملية رصد وتعقب، من اعتقال أحد أبرز المطلوبين الخطرين في طرابلس ويدعى "و.ح" (سوري الجنسية).
 
ووفقاً لمندوبة "لبنان24" في الشمال، فقد تمكنت الدورية من توقيف المطلوب في مدينة الميناء بالقرب من دوّار بيستاشيو.
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يُشار إلى أنّ الموقوف مطلوب بعدة مذكرات توقيف أهمها: فرض خوات، سرقة، إطلاق نار ورمي قنابل، وقد أحيل على إثرها إلى التحقيق تحت إشراف القضاء المُختص. 
 
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