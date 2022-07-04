مطلوب خطير بقبضة "المخابرات" في طرابلس.. تفاصيل تكشف جرائمه!

نجحت مخابرات الجيش، بعد عملية رصد وتعقب، من اعتقال أحد أبرز المطلوبين الخطرين في طرابلس ويدعى "و.ح" (سوري الجنسية).

ووفقاً لمندوبة "لبنان24" في الشمال، فقد تمكنت الدورية من توقيف المطلوب في مدينة الميناء بالقرب من دوّار بيستاشيو.

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