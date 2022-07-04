خدمة هاتفيّة بارزة في لبنان أصبحت بـ24 سنتاً فقط.. ما هي؟

مع تعديلِ تعرفة الإتصالات مطلع الأوّل من تموز، وبعيداً عن الدولارات التي تقلّص عددها بشدّة في أرصدة المواطنين، تبيّن أن هناك خدمةً خسرها المشتركون بشكل تلقائيّ، بعدما ميّزوا خطوطهم بها لفترات طويلة.

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في الواقع، فإنّ تلك الخدمة تتمثل بـ"نغمة الإنتظار" أو "نغمة الرّنين". فقبل الأول من تمّوز، إذا كنت تُجري اتصالاً بشخصٍ آخر، كان بإمكانك الإستماع إلى أغنية أو نغمة معينة اختارها الشخص الذي يُجرى الاتصال به كنغمة إنتظار أو رنين، والتكلفة لهذا الأمر لم تكن تتعدّى الـ70 سنتاً.



كيف أصبحت هذه الخدمة بعد زيادة تعرفة الإتصالات؟



قد يظنّ البعض أنّ تلك الخدمة "انتهت"، إلا أن الأمر ليس كذلك، إذ أنها ما زالت مستمرة، في حين أن تكلفتها تراجعت لتصبح 0.24 سنتاً شهرياً بعدما كانت 0.70 سنتاً، وفق ما تقول مصادر في شركة "ألفا" لـ"لبنان24". قد يظنّ البعض أنّ تلك الخدمة "انتهت"، إلا أن الأمر ليس كذلك، إذ أنها ما زالت مستمرة، في حين أن تكلفتها تراجعت لتصبح 0.24 سنتاً شهرياً بعدما كانت 0.70 سنتاً، وفق ما تقول مصادر في شركة "ألفا" لـ



أما عن الطريقة الأسهل و "الأرخص" لتفعيل تلك الخدمة التي تُطلق عليها "ألفا" اسم "رنّات"، فهي على النحو التالي:



1- إرسال رسالة قصيرة "SMS" إلى 1002، على أن يتضمن فحوى الرسالة إسم الأغنية التي يرغب المشترك بتفعيلها والحصول عليها لتصبحَ نغمة الرنين عند إجراء الإتصال به.



يُشار إلى أن الكلفة النهائية للخدمة سيجري احتسابها على سعر الدولار ضمن منصة "صيرفة".