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لبنان

معلومة جديدة عن بطاقات التشريج.. كيف أصبح سعرها داخل المتاجر؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
04-07-2022 | 14:27
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قالت مصادر ناشطة في قطاع بيع بطاقات التشريج لـ"لبنان24" إنّ "معظم المتاجر المعنية بالهواتف الخليوية، تسلّمت تلك البطاقات، اليوم الإثنين"، مشيرة إلى أنّ "عمليات التسعير ستختلفُ قليلاً في الأيام الأولى باعتبار أن هامش الربح في بيع البطاقات سيتغيّر بسبب تسعيرة الدولار على منصة صيرفة".
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وأوضحت المصادر أن "هناك متاجر قد تفرضُ أرباحاً على كل بطاقة تتراوح بين 20 و 25 ألف ليرة لبنانية، أو ما يُعادل دولاراً واحداً بالحدّ الأقصى". 

وبذلك، فإنّ سعر بطاقة التشريج سيُصبح على النحو التالي: سعرها الأساس المنصوص عليه من شركة الاتصالات + نسبة الربح. فعلى سبيل المثال، فإن بطاقة الـ22.73 دولاراً التي تباع بنحو 638 ألف ليرة في الشركة، باتت تباع في محلات الهواتف بين 650 و 660 ألف ليرة.
 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

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