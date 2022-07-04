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لبنان

إشتباكات مُسلّحة تهزّ أرجاء صيدا.. الوضع ينفجر في عين الحلوة!

Lebanon 24
04-07-2022 | 14:48
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يشهدُ مخيم عين الحلوة - صيدا اشتباكات مسلحة بين عناصر من جماعة "عصابة الأنصار" وآخرين من جماعة "جند الشام"، وقد استُخدمت فيها الأسلحة الرشاشة والقذائف الصاروخيّة.
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ووفقاً لمعلومات "لبنان24"، فقد بدأت الأحداث بإشكالٍ تطوّر بعدها إلى إشتباكات تركّزت بشكل أساسي في حي الطوارئ، وقد امتدت إلى الأزقّة والأحياء المحاذية له".

وعلى الأثر، اتخذ الجيش إجراءات أمنية مُشدّدة عند مدخل المخيّم من ناحية مستشفى صيدا الحكوميّ.

إلى ذلك، أفادت مصادر فلسطينية "لبنان24" بأنّ "قوات الأمن الوطني الفلسطيني عزّزت انتشارها داخل المخيم منعاً لأي تفاقم للأوضاع، والإتصالات مستمرة لتهدئة الأوضاع". 
 
مع هذا، فقد حصل "لبنان24" على مقطع فيديو يوثق نداءات أطلقت عبر مُكبرات الصوت التابعة للمساجد داخل المخيم، يُطلب فيها من المتقاتلين التوقف عن إطلاق النار. 
 

 
 
 
 

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