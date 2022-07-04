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لبنان

خبيرٌ اقتصاديّ يكشف "مفتاح" التعافي المالي في لبنان

Lebanon 24
04-07-2022 | 15:38
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قال الخبير الاقتصادي إيلي يشوعي إنّ "ما يشكل الرأسمال الوطني هي الاحتياطات من العملة الأجنبية التي تملكها الخزينة المركزية والبنك المركزي والقطاع الخاص بواسطة إيداعاته في المصارف"، موضحاً أنّه "لا تعافٍ في لبنان من دون إعادة تكوين رأسمالنا الوطني". 
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وفي حديثٍ عبر إذاعة "صوت لبنان 100.5"، لفت يشوعي إلى أنّ "الذهب أهم من الدولار"، وأضاف: "يشكل الذهب آخر ملاذ، فالعملات الورقية كلها مُهدّدة، بينما الملجأ الوحيد الآمن هو الذهب الذي من الممنوع تسييله".
مع هذا، فقد رأى يشوعي أن "هناك خطوات عديدة للنهوض بلبنان مثل إنجاز ملف النفط والغاز بكلّ نقاطه"، داعياً إلى "البدء بالتنقيب في بلوكات أخرى غير متنازع عليها". 
 

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