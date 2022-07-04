Advertisement

لبنان

ماذا سيجري داخل أنفاق المطار؟

Lebanon 24
04-07-2022 | 16:26
A-
A+
Doc-P-968406-637925742026883377.jpg
Doc-P-968406-637925742026883377.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
غرد وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية عبر حسابه على "تويتر": "‏إيمانا منا في وزارة الاشغال العامة العامة والنقل بأن الصعوبات يمكن تذليلها مهما كانت، وعملا بضرورة  إيجاد البدائل الموقتة، وكحل للإضاءة داخل ‎أنفاق المطار التي تقطع عنها الكهرباء قسراً، وكحل موقت، يتم تباعا تركيب cat eyes داخلها وخارجها، حرصا على السلامة المرورية".
Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:16 | 2022-07-04
17:08 | 2022-07-04
17:03 | 2022-07-04
16:56 | 2022-07-04
16:51 | 2022-07-04
16:45 | 2022-07-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website