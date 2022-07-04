ماذا سيجري داخل أنفاق المطار؟

غرد وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية عبر حسابه على "تويتر": "‏إيمانا منا في وزارة الاشغال العامة العامة والنقل بأن الصعوبات يمكن تذليلها مهما كانت، وعملا بضرورة إيجاد البدائل الموقتة، وكحل للإضاءة داخل ‎أنفاق المطار التي تقطع عنها الكهرباء قسراً، وكحل موقت، يتم تباعا تركيب cat eyes داخلها وخارجها، حرصا على السلامة المرورية".

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