سبب اشتباكات عين الحلوة "غير متوقع".. كيف يبدو الوضع الآن؟

عاد الهدوء إلى مخيّم عين الحلوة في صيدا بعدما شهد اشتباكات مُسلحة عنيفة

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الإشتباكات التي استخدمت فيها الأسلحة الرشاشة والقذائف الصاروخية اندلعت في حيّ الطوارئ داخل المخيّم وأسفرت عن سقوط 4 جرحى بينهم "هيثم الشعبي" من "جند الشام"، ومحمود برقاوي ابن أبو عبيده الطرابلسي.



وخلال أوقات التوتر، اتخذ الجيش عند مدخل المخيم من ناحية مستشفى صيدا الحكومي إجراءات أمنية إستثنائية، في حين عمدت قوات الأمن الفلسطيني داخل المخيم إلى الإستنفار وتعزيز انتشار عناصرها في سبيل حفظ الأمن وضبط الوضع.



كذلك، أدى الاشتباك المسلح إلى نزوح عدد كبير للسكان باتجاه الأحياء الأكثر أماناً.



ما هو سبب الإشتباكات؟



إلى ذلك، قالت معلومات "لبنان24" إن الاشتباكات بدأت بإشكال سببه نصب أرجوحة في منطقة حي الطوارئ من أجل استخدامها في أيام عيد الأضحى.