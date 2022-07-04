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لبنان

لبنان يفوز على السعودية ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم بكرة السلة

Lebanon 24
04-07-2022 | 16:51
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فاز منتخب لبنان لكرة السلة على نظيره السعودي 90 - 69، في المباراة التي اجريت بينهما مساء اليوم في مجمع نهاد نوفل بزوق مكايل.

وجاءت المباراة ضمن اطار "النافذة الثالثة" من تصفيات المجموعة الآسيوية الثالثة المؤهلة لنهائيات كأس العالم التي ستقام بين 25 آب و10 أيلول من السنة المقبلة في اليابان والفيليبين واندونيسيا في استضافة مشتركة لثلاث دول لأول مرة في تاريخ البطولة.
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وسيواجه لبنان كل من نيوزيلندا والفيليبين والهند (ذهابا وايابا) ضمن الدور الحاسم ، في "النافذة الرابعة" (آب 2022) و"النافذة الخامسة"(تشرين الثاني 2022) و"النافذة السادسة" والأخيرة (شباط 2023)، لتتحدد على أثرها المنتخبات التي ستتأهل عن القارتين الآسيوية والأوقيانية الى نهائيات كأس العالم، علما ان المنتخبات المتأهلة الى الدور الثاني ستنقل نقاطها التي حصدتها في الدور الأول.
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